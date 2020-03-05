Разом з іншими автовиробниками, корейський преміум-бренд змушений презентувати свою новинку поза межами Женевського автосалону.

Технічних подробиць про новинку доведеться зачекати, але зовнішність та інтер’єр люксового седана – вже не таємниця.

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Цілком передбачувано, екстер'єр та внутрішній простір другого покоління Genesis G80 уподібнились, представленому нещодавно, кросоверу GV80. Єдиним справжнім сюрпризом стало те, що новинку позиціонують, як чотиридверне купе.

За попередніми даними, схожими седан і кросовер будуть і в технічному плані, оскільки Genesis G80 використовує ту ж платформу, що й GV80. Очікується поява двох бензинових турбомоторів з віддачею у 305 та 375 сил, а також трилітрового дизеля.

Фото: Genesis G80 2021 / Genesis

Genesis G80 актуального покоління в Україні офіційно не представлений, як і сам суббренд Hyundai.

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