Вместе с другими автопроизводителями, корейский премиум-бренд вынужден представить свою новинку за пределами Женевского автосалона.

Технических подробностей о новинке придется подождать, но внешность и интерьер люксового седана – уже не тайна.

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Вполне предсказуемо, экстерьер и внутреннее пространство второго поколения Genesis G80 уподобились представленному недавно кроссоверу GV80. Единственным настоящим сюрпризом стало то, что новинку позиционируют, как четырехдверное купе.

По предварительным данным, похожими седан и кроссовер будут и в техническом плане, так Genesis G80 использует ту же платформу, что и GV80. Ожидается появление двух бензиновых турбомоторов с отдачей в 305 и 375 сил, а также трехлитрового дизеля.

Фото: Genesis G80 2021 / Genesis

Genesis G80 актуального поколения в Украине официально не представлен, как и сам суббренд Hyundai.

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