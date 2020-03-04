Символ баварського автовиробника став лаконічнішим і чистішим.

Нова емблема дебютувала на шоу-карі Concept i4. Вона містить усі елементи знайомого біло-блакитного “пропелера”, але відрізняється шрифтовим зображенням букв і відсутністю кольорового заповнення зовнішнього кола.

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Нинішній логотип використовується з 1997 року, і на думку BMW, вже застарів. Нова емблема покликана привернути до марки молодь, яка живе в цифровому світі. А лояльній аудиторії доведеться “відкрити для себе бренд заново”. Відрізнити логотипи один від іншого можна по зображенню абревіатури BMW і відсутності “заливки” суцільним кольором зовнішнього кола – тепер ця частина логотипу буде прозорою.



Фото: логотипи BMW різних років / BMW

BMW Concept i4 отримав батарею ємністю 80 кіловат-годин, котра забезпечує до 600 кілометрів пробігу (WLTP) і електричну установку потужністю 530 кінських сил. З часом концепт повинен перетворитись на серійне гран-купе.

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