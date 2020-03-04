Символ баварского автопроизводителя стал более лаконичнее и чище.

Новая эмблема дебютировала на шоу-каре Concept i4. Она содержит все элементы знакомого бело-голубого "пропеллера", но отличается шрифтовым изображением букв и отсутствием цветного заполнения внешнего круга.

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Нынешний логотип используется с 1997 года, и по мнению BMW, уже устарел. Новая эмблема призвана привлечь к марке молодежь, которая живет в цифровом мире. А лояльной аудитории придется "открыть для себя бренд заново". Отличить логотипы друг от друга можно по изображению аббревиатуры BMW и отсутствия "заливки" сплошным цветом внешнего круга – теперь эта часть логотипа будет прозрачной.



Фото: логотипы BMW разных лет / BMW

BMW Concept i4 получил батарею емкостью 80 киловатт-часов, которая обеспечивает до 600 километров пробега (WLTP) и электрическую установку мощностью 530 лошадиных сил. Со временем концепт должен превратиться в серийное гран-купе.

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