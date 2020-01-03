Корейський конкурент BMW X5 отримав повнопривідну трансмісію та третій ряд сидінь у якості опцій.

У продажу Genesis GV80 має з’явитись до кінця року. Але в Україні на нього чекати марно.

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В перший день 2020 року корейський преміум-бренд розсекретив зовнішність свого першого кроссовера і розкрив подробиці про новий флагман. Genesis GV80 побудований на задньопривідній платформі за мотивами одноіменного концепту 2017 року. Збережені всі ключові елементи фірмового дизайну: фари Quad Lamps, п'ятикутна решітка радіатора Crest Grille та характерна стрімка бічна лінія кузова (Parabolic Line). Візерунок G-Matrix, натхненний грою світла в ограненому алмазі, повторюється на плафонах освітлення салону і колесах.

Інтер'єр GV80 відображає “архітектурну естетику Південної Кореї”. На передній панелі розташовані тонкі дефлектори вентиляції і широкоформатний дисплей; центральна консоль і тунель відведені під новий сенсорний екран клімат-контролю і круглий селектор коробки передач, виконаний у вигляді коштовного каменя. Genesis описує його як “вишуканий баланс простоти і гламуру”. За рівнем оздоблення він буде близьким до BMW X5, Range Rover та Mercedes-Benz GLS.

Фото: флагманський кросовер Genesis GV80 / Genesis, Autoevolution

На домашньому ринку продажі нового кросовера стартують вже цього місяця, а до кінця року автомобіль з’явиться у дилерів марки в інших країнах.

Базовим для моделі стане новий рядний 6-циліндровий дизель сімейства D3, віддача якого становить 278 кінських сил та 590 ньютон-метрів. Також очікується, що GV80 запропонують з бензиновими турбомоторами: 2,5 л (300 к.с., 422 Нм) та 3,5 л V6 (375 к.с., 530 Нм). Усі агрегати працюватимуть разом з 8-позиційним “автоматом”.

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