Корейский конкурент BMW X5 получил полноприводную трансмиссию и третий ряд сидений в качестве опций.

В продаже Genesis GV80 должен появиться до конца года. Но в Украине его ждать бесполезно.

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В первый день 2020 года корейский премиум-бренд рассекретил внешность своего первого кроссовера и раскрыл подробности о новом флагмане. Genesis GV80 построен на заднеприводной платформе по мотивам одноименного концепта 2017 года. Сохранены все ключевые элементы фирменного дизайна: фары Quad Lamps, пятиконечная решетка радиатора Crest Grille и характерна быстрая боковая линия кузова (Parabolic Line). Узор G-Matrix, вдохновленный игрой света в ограненном алмазе, повторяется на плафонах освещения салона и колесах.

Интерьер GV80 отражает "архитектурную эстетику Южной Кореи". На передней панели расположены тонкие дефлекторы вентиляции и широкоформатный дисплей центральная консоль и тоннель отведены под новый сенсорный экран климат-контроля и круглый селектор коробки передач, выполненный в виде драгоценного камня. Genesis описывает его как "изысканный баланс простоты и гламура". По уровню отделки он будет близок к BMW X5, Range Rover и Mercedes-Benz GLS.

Фото: флагманский кроссовер Genesis GV80 / Genesis, Autoevolution

На домашнем рынке продажи нового кроссовера стартуют уже в этом месяце, а до конца года автомобиль появится у дилеров марки в других странах.

Базовым для модели станет новый рядный 6-цилиндровый дизель семейства D3, отдача которого составляет 278 лошадиных сил и 590 ньютон-метров. Также ожидается, что GV80 предложат с бензиновыми турбомоторами: 2,5 л (300 л.с., 422 Нм) и 3,5 л V6 (375 л.с., 530 Нм). Все агрегаты будут работать вместе с 8-позиционным "автоматом".

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