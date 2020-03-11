Премьера состоится через неделю в Голливуде.

Мировая премьера Hyundai Elantra следующего, седьмого поколения состоится 17 марта в Голливуде. Автомобиль получил новую платформу и неожиданно стал четырехдверным купе со спортивным характером.

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Дизайнеры (или маркетологи) любят давать названия новым формам, на этот раз мы узнаем, что означает “Параметрическая динамика” и “Окружающий кокон”. Первый термин указывает на новые грани внешнего дизайна, а второй говорит о внутреннем пространстве.



Фото: интерьер Hyundai Elantra седьмого поколения / Hyundai

Главным признаком “Параметрической динамики” является пересечение трех линий на боковине Elantra. Такие же мотивы и острые углы можно найти в оптике и других деталях кузова. А внутри царит минимализм, диджитализация и ”ощущение гоночного автомобиля" благодаря максимально отграниченному водительскому месту.

Технические подробности о новинке и другие детали производитель обещает раскрыть во время презентации, которую проведет 17 марта в Голливуде.

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