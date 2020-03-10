Самый дорогой из брендов General Motors нацелился на нишу Maybach, Rolls-Royce и Bentley, где покупатели высоко ценят эксклюзивность и готовы щедро платить за роскошь и комфорт.

Концерн General Motors представил новую электрическую платформу, которая ляжет в основу целой линейки электрокаров нескольких брендов. Вместе с тем, была раскрыта некоторая информация о двух новинках для люксовой марки Cadillac.

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Как стало известно, Cadillac готовит к дебюту флагманский седан под названием Celestiq (образовано от "Celestial" и "Magestic" – "божественный" и "величественный"), а также кроссовер в том же стиле, названный Lyriq. Последний планировали презентовать 4 апреля, однако из-за коронавируса публичное мероприятие решили перенести. Новая дата презентации пока не названа.

Фото: концепты Cadillac Escala и Lyriq / Cadillac

Что касается Cadillac Celestiq, то его внешний вид пока остается в тайне, хотя представители марки отметили, что во многом он будет повторять концепт 2016 года под названием Escala (на фото), будет иметь тип кузова лифтбек и собираться вручную – не больше нескольких сотен машин в год. Соответствующей будет и стоимость автомобиля.

Leftover scraps from Cadillac flagship ‘Celestiq’ news: It’ll be hand-built in the hundreds per year, Caddy chief Steve Carlisle said. Price? Six figures … “and it won’t have a 1 in front of it.” Due mid-2022. — Mike Colias (@MikeColias) March 5, 2020

Редактор автомобильной рубрики Wall Street Journal Майк Колиас сообщает, что президент Cadillac Стив Карлайл очертил цену так: “шестизначна и в начале точно будет не единица". Также журналист добавляет, что ориентировочное время появления новинки на рынке – середина 2022 года.

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