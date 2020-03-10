Найдорожчий з брендів General Motors націлився на нішу Maybach, Rolls-Royce та Bentley, де покупці високо цінують ексклюзивність та готові щедро платити за розкіш і комфорт.

Концерн General Motors презентував нову електричну платформу, котра ляже в основу цілої лінійки електрокарів кількох брендів. Разом з тим, була розкрита деяка інформація про дві новинки для люксової марки Cadillac.

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Як стало відомо, Cadillac готує до дебюту флагманський седан під назвою Celestiq (утворено від “Celestial” та “Magestic” – “божественний” та “величний”), а також кросовер у тому ж стилі, названий Lyriq. Останній планували презентувати 4 квітня, однак через коронавірус публічний захід вирішили перенести. Нова дата презентації поки не названа.

Фото: концепти Cadillac Escala та Lyriq / Cadillac

Що ж до Cadillac Celestiq, то його зовнішній вигляд поки залишається в таємниці, хоча представники марки зазначили, що багато в чому він повторюватиме концепт 2016 року під назвою Escala (на фото), матиме тип кузову ліфтбек і збиратиметься вручну – не більше кількох сотень машин на рік. Відповідною буде і вартість автомобіля.

Leftover scraps from Cadillac flagship ‘Celestiq’ news: It’ll be hand-built in the hundreds per year, Caddy chief Steve Carlisle said. Price? Six figures … “and it won’t have a 1 in front of it.” Due mid-2022. — Mike Colias (@MikeColias) March 5, 2020



Редактор автомобільної рубрики Wall Street Journal Майк Коліас повідомляє, що президент Cadillac Стів Карлайл окреслив ціну так: “шестизначна і на початку точно буде не одиниця”. Також журналіст додає, що орієнтовний час появи новинки на ринку – середина 2022 року.

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