Новинка со складной крышей уже через неделю появится у дилеров. Сначала в Германии.

В том, что консервативный Volkswagen решился на выпуск двухдверного кроссовера с откидной крышей, до сих пор трудно поверить. Тем не менее, 20 марта новинка уже появится у немецких дилеров марки.

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Компактный кроссовер Volkswagen T-Roс дебютировал на рынке два года назад. За это время модель разошлась по миру тиражом в 360 тысяч экземпляров. Кабриолетов Volkswagen рассчитывает продавать по 20 тысяч в год. Цены на T-Roс Cabriolet стартуют с отметки 27 495 евро. Новинку называют "первым кроссовер-кабриолетом в компактном классе". К тому же, это единственный автомобиль со складной крышей в линейке немецкой марки.

Мягкая крыша T-Roc Cabriolet складывается и поднимается за 30 секунд на скорости до 30 километров в час. Сделать это можно с помощью кнопки на центральном тоннеле или брелока.

Несмотря на то, что версия Cabriolet имеет лишь пару дверок, вместо четырех, складная крыша заставила создателей машины увеличить колесную базу на 40 миллиметров, чтобы оставить еще и место для багажа. У машины с откидной крышей багажник вмещает 284 литров поклажи, против 445 литров у обычного T-Roc.

Фото: Volkswagen T-Roс Cabriolet / Volkswagen

Линейку двигателей кабриолет разделил со стандартным кроссовером: будут предлагаться с литровым и полуторалитровым турбомоторами, мощность которых составляет 115 и 150 лошадиных сил, соответственно. Более мощный мотор можно комбинировать с DSG или механикой на шесть передач, а литровый работает исключительно с 6МКП.

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