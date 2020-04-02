Зображення з бразильського патентного відомства демонструють зовнішність наступного Nissan Rogue, відомого у нас, як X-Trail.

Мінекономіки Бразилії оприлюднило на своєму сайті патентні зображення майбутнього кросовера Nissan X-Trail / Rogue. Кросовер зберіг впізнавані форми актуальної моделі, але став дещо агресивнішим на вигляд.

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Судячи з зображень, оновлення дизайну для “Ікс-Трейл” виконане в стилі останнього Juke: вузькі фари спереду та ззаду, компактна V-подібна решітка радіатора та “ламані” лінії. Всередині зміни для X-Trail також обмежились незначними корективами, а головна роль в оновленні відведена мультимедійній системі з вертикальним монітором.

Фото: патентні зображення Nissan Rogue / X-Trail 2020 / CNET Roadshow

Мультимедійна система вважається слабким місцем актуальної моделі X-Trail – в неї застарліла графіка та слабкий процесор. Новий комплекс отримає покращений восьмидюймовий дисплей, сучасну навігацію, підтримку Apple CarPlay і Android Auto, а також камери кругового огляду з якісною картинкою. Крім того, оновленому кросоверу обіцяна фірмова система напівавтономного руху ProPilot Assist.

Список силових агрегатів для X-Trail 2020 поки не підтверджений виробником. Однак за попередніми данними, у США Rogue отримає дволітровий мотор VC-Turbo з віддачею у 272 к.с., як у Infiniti QX50. І збереже в гаммі 2,5-літровий атмосферник (172 к.с.). У Європі модель пропонуватимуть з моторами 1.3 DIG-T (160 к.с.) та 1.7 dCi (150 к.с.).



Фото: Nissan X-Trail 2019 / Nissan

Прем’єра новинки була запланована на першу половину цього року, однак через коронавірус багато планів змінилось. Скоріш за все, японська марка проведе онлайн-презентацію нового X-Trail.

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