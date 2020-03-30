Для тих, хто вже встиг познайомитись з новим кросовером GV80, несподіванок не буде.

Седан Genesis G80 2021 багато в чому повторює новий кросовер GV80, але має й дещо своє, унікальне.

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Двоповерхова оптика стала новою фірмовою рисою автомобілів марки Genesis, виробник обіцяє, що так виглядатимуть всі моделі з лінійки бренду. У седана фари та ліхтарі майже ідентичні тім, що ми вже бачили у кросовера. Знайомою здається і “м’язиста” підвіконна виштамповка, котра зв’язує передню і задню частини седана. Радіаторна решітка за формами також повторює деталь від кросовера. А передній бампер і оформлення вихлопних патрубків у Genesis G80 – власні. Як і великі 20-дюймові диски.

За таким же принципом створена й внутрішня архітектура автомобіля. Від кросовера седану дісталась уся бортова електроніка з 14,5-дюймовим монітором мультимедійної системи і 12,3-дюймовою цифровою панеллю приладів. Головна відмінність інтер'єру седана від кросовера – інше рульове колесо з чотирма спицями. Оздоблений салон, відповідно до статусу автомобіля, дорогими натуральними матеріалами: деревом та шкірою.

Під капотом седана відбулись важливі зміни. З лінійки моторів для G80 видалили атмосферник 5-літровий V8. На старті продажів Genesis G80 пропонуватимуть з трьома силовими установками на вибір. Базовим буде 2,5-літрова турбочетвірка з віддачею в 304 к.с. і 421 Нм. Найпродуктивнішим для третього покоління моделі буде 3,5-літровий V6 турбо, що розвиває 380 к.с. і 530 Нм. Третім в лінійці моторів буде 2,2-літровий дизель на 210 сил. Повнопривідна трансмісія для седана стане опцією, а базовим оснащенням буде привід на задню вісь.

Фото: третє покоління Genesis G80 2021 модельного року / Genesis

У Південній Кореї прийом замовлень на Genesis G80 вже відкритий, а в інших країнах новинка очікується в другій половині року. Імпорт розпочнеться з ринків США та Канади.

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