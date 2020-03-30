Для тех, кто уже успел познакомиться с новым кроссовером GV80, неожиданностей не будет.

Седан Genesis G80 2021 во многом повторяет новый кроссовер GV80, но имеет и нечто свое, уникальное.

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Двухэтажная оптика стала новой фирменной чертой автомобилей марки Genesis, производитель обещает, что так будут выглядеть все модели из линейки бренда. У седана фары и фонари почти идентичны тем, что мы уже видели у кроссовера. Знакомой кажется и “мускулистая” подоконная выштамповка, которая связывает переднюю и заднюю части седана. Радиаторная решетка по формам также повторяет деталь от кроссовера. А передний бампер и оформление выхлопных патрубков у Genesis G80-собственные. Как и большие 20-дюймовые диски.

По такому же принципу создана и внутренняя архитектура автомобиля. От кроссовера седану досталась вся бортовая электроника с 14,5-дюймовым монитором мультимедийной системы и 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов. Главное отличие интерьера седана от кроссовера – другое рулевое колесо с четырьмя спицами. Отделан салон, согласно статусу автомобиля, дорогими натуральными материалами: деревом и кожей.

Под капотом седана произошли важные изменения. Из линейки моторов для G80 удалили атмосферник 5-литровый V8. На старте продаж Genesis G80 будет предлагаться с тремя силовыми установками на выбор. Базовым будет 2,5-литровая турбочетверка с отдачей в 304 к.с. и 421 Нм. Самым продуктивным для третьего поколения модели будет 3,5-литровый V6 турбо, развивающий 380 к.с. и 530 Нм. Третьим в линейке моторов будет 2,2-литровый дизель на 210 сил. Полноприводная трансмиссия для седана станет опцией, а базовым оснащением будет привод на заднюю ось.

Фото: третье поколение Genesis G80 2021 модельного года / Genesis

В Южной Кореи прием заказов на Genesis G80 уже открыт, а в других странах новинка ожидается во второй половине года. Импорт начнется с рынков США и Канады.

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