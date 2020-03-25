Есть на что посмотреть!

Экстрадлинный роскошный седан вполне может выглядеть именно так. По крайней мере, авторы улучшенного рендеринга убедительно аргументируют дизайн каждого элемента автомобиля, который уже не раз был замечен в тестовом камуфляже.

Также интересно: Hyundai приглашает на просмотр онлайн презентации нового Genesis G80

Mercedes S-класса следующего поколения прошел почти все полевые тесты, как в формах Benz, так и в Maybach. Однако все испытательные автомобили были замечены в плотной защитной пленке, которая скрывала важные детали дизайна. Искусные "фотошоперы" сняли с большого седана Daimler всю маскировку.

Версия Maybach S-класса, представленная на рендере в этом видео, использует адаптированные решетку и бампер внедорожника Maybach GLS. Визуализация не пытается предсказать заднюю часть автомобиля, но не исключено, что кузов W223 украсят задними фонарями на всю ширину кормы.

Фото: шпионские снимки интерьера Mercedes-Maybach S-класса / Motor1

Интерьер нового “Майбаха” обещает настоящую революцию, особенно в плане цифровых систем. Шпионские снимки свидетельствуют, что в лимузина появится пара гигантских мониторов для водителя. Не исключено, что дверные карты автомобиля также будут экранами. А в том, что пассажирам заднего ряда автомобиля выделят еще пару сенсорных дисплеев, можно и не сомневаться.

Премьера Mercedes-Benz S запланирована на этот год, а версию Maybach немецкий производитель рассчитывал вывести позже – в конце этого или начале следующего года. Поговаривают, что под шильдиком Maybach могут выйти также купе и кабриолет S-класса.

Также интересно: Премьера нового поколения Toyota Land Cruiser отложена на год