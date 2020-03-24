Корейский люксовый седан представят 30 марта, в 6:00 по киевскому времени.

“Цифровая мировая премьера” второго поколения Genesis G80 состоится в начале следующей недели, но шпионские фото вместе с официальными изображениями раскрыли все о новинке. Большинство технических подробностей также известно. Что же собираются показывать на презентации?

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В США среднеразмерный люксовый седан входит в тройку лидеров своего класса, вместе с BMW 5 серии, Audi A6. Портал USN уверяет, что он популярнее Mercedes-Benz E-Class. На домашнем рынке ему вообще нет равных.

И новая глобальная модель нацелена покорить сердца покупателей по всему миру. Недаром же главным дизайнером проекта стал Люк Донкервольке, который ранее отметился работой в Bentley, Lamborghini и Audi.



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Линейка двигателей для Genesis G80 будет базироваться на бензиновых агрегатах 2.5 и 3.5 Turbo GDi, дизели будет представлять 202-сильный 2.2-литровый мотор. Вряд ли линейка моторов обойдется без электрифицированной версии.

Подробную информацию о G80 второго поколения получим после онлайн презентации. Возможно, даже узнаем о планах Genesis вернуться на украинский рынок.

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