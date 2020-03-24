В вынужденной самоизоляции мало хорошего, и благодаря технологиям современного мира мы можем не только работать из дома, но и отправиться в кругосветное путешествие, пусть и виртуальную.

Для того, чтобы оказаться в Мюнхене или Токио, понадобится лишь краткий миг на загрузку страницы в браузере вашего компьютера. Жмите на название музея и отправляйтесь в виртуальный тур.

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BMW

BMW Zentrum

В родном Мюнхене расположен крупнейший в мире музей BMW, однако не менее интересна и коллекция автомобилей, собранная в американском городе Спартанбург, штат Южная Каролина, где находится один из зарубежных заводов баварского автопроизводителя.

Honda

Honda Collection Hall

Выставочный комплекс Honda Collection Hall расположен на территории трека Twin Ring Motegi в японском городе Мотеги. В коллекции собрано около 300 автомобилей, а также мотоциклы, двигатели, масштабные модели и знаменитые роботы-гуманоиды Honda.

Mazda

Mazda Museum

В Хиросиме расположена штаб-квартира компании Mazda, рядом с которой находится фирменный музей с богатым наследием марки. В коллекции можно увидеть классические модели, гоночные болиды, а также специальную экспозицию, посвященную эволюции двигателей, включая знаменитые роторные моторы Ванкеля. В этом году Mazda отмечает свое 100-летие.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Museum

Экспозиция музея Mercedes-Benz в Штутгарте насчитывает более 160 автомобилей и полторы тысячи других экспонатов. Здание из стекла и алюминия сверху напоминает трилистник, намекая на фирменную трехлучевую звезду. На 42-метровую высоту посетителей поднимает специальный лифт. Музей был открыт в 2006 году и с тех пор является одним из самых посещаемых в автомобильных собраний в мире.

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McLaren

McLaren Technology Centre

В коллекции Технологического центра компании McLaren есть на что посмотреть. Здесь собрана впечатляющая коллекция классических гоночных машин, а также суперкары, которыми британский производитель славится сегодня.

Ferrari

Museo Ferrari

В штаб-квартире компании Ferrari в Маранелло есть фирменный музей, который рассказывает об истории побед знаменитой итальянской марки. Здесь можно увидеть как дорожные модели разных лет, так и знаменитые гоночные болиды, включая формульные болиды многих легенд автоспорта, включая Михаэля Шумахера.

Pagani

Museo Horacio Pagani

Относительно молодая итальянская марка Pagani Automobili имеет свой зал славы. В достаточно скоромном по своим размерам, музее собрано не так много машин, однако каждая из них достойна внимания. Здесь можно близко познакомиться с ранними Pagani Zonda и последними версиями гиперкара Huayra. Есть и другие интересные экспонаты.

Lamborghini

Museo Lamborghini

Музей Lamborghini расположен недалеко от главного офиса компании, в Сант-Агата Болоньезе. Здесь собраны различные модели от классической Miura до уникального в своем роде 4-дверного переднемоторного суперкара Estoque.

Corvette

National Corvette Museum

В начале 90-х в городе Боулинг Грин, штат Кентукки, начал работу National Corvette Museum – "Национальный музей Corvette". Культовая модель спорткара Chevrolet выпускается с 1953 года и успела завоевать народную любовь и получить спортивную славу. Историю Corvette можно проследить в экспозиции музея.

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Panoz

Panoz Museum

В американском штате Джорджия есть небольшой, но очень интересный музей компании Panoz. Эта марка родилась в 1989 году, стараниями Дэна Пеноца – успешного гонщика, который перенес свой опыт из команды Team Panoz Racing на автомобиле собственной марки. За время своего существования компания выпустила не так много моделей, зато все они представлены в фирменном музее.

Petersen

Petersen Automotive Museum

Автомобильный музей Петерсона (Petersen Automotive Museum) по праву считается одним из лучших автомобильных музеев не только в США, но и в мире. Коллекция транспорта была представлена на обозрение публики в 1994 году и с тех пор площадку в Лос-Анджелесе продолжает пополняться новыми изюминками автопрома, преимущественно американского.

Porsche

Porsche Museum

В январе 2009 года состоялось повторное открытие фирменного музея Porsche с обновленной экспозицией. Современный музейный комплекс находится рядом со штаб-квартирой компании в Штутгарте. Это полное и интересное отражение 90-летней истории славной марки.

Skoda

Skoda Museum

В чешском Млада-Болеславе, на родине марки Skoda, расположен фирменный музей, посетить который можно с помощью сервиса Google Street View. Железнодорожные локомотивы и трамваи, танки и автомобили – от первых моделей Лорина и Клемента, до самых современных автомобилей и концептов – все собрано в зале славы Skoda Museum.

Toyota

Toyota Automobile Museum

Автомобильный музей Toyota в городе Нагакуте представляет собой уникальное собрание, поскольку включает не только образцы машин марки Toyota, но и раритеты японского автопрома от других марок. Некоторые из машин, представленных в коллекции, существуют в единственном экземпляре. Экспозицию бренда открывает первая модель – седан Toyota Model AA, выпущенный в 1936 году.

Volvo

Volvo Museum

В шведском городе Гетеборг работает музей Volvo, экспозиция которого включает чуть ли не каждую модель марки, выпущенную с 1927 года. Причем не только легковые автомобили, но и грузовики и автобусы.

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