"Открытый мир", огромный автопарк разнообразной техники с возможностью настройки, непревзойденная игровая физика, великолепная графика и интересный геймплей – этот симулятор имеет все, чтобы развлекать с пользой.

Одни компьютерные игры созданы исключительно для развлечения, другие же, как Forza, Gran Turismo или Project Cars, концентрируются на как можно более точном переносе реальности в виртуальное пространство. SnowRunner отличается от автомобильных симуляторов тем, что тренирует не скорость и реакцию, а умение прокладывать себе путь там, где его нет.

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Это уже третий симулятор из серии о бездорожье от разработчиков, которые создали симуляторы Spintires и Mudrunner. Опыта и умения в воспроизведении реальности им хватает. Снег, грязь, песок, броды, лед – каждый тип пересеченной местности имеет свою тщательно проделанную создателями игры физику. Также различные виды шин по-разному ведут себя на той или иной местности. Игровой мир воспроизводит ландшафты Аляски.

Наконец, сами автомобили предлагают широкий спектр "ощущений" поведения на бездорожьи. Лицензированные транспортные средства включают как вполне гражданские внедорожники и грузовики от Ford, Freightliner и Caterpillar, так и специальные машины, типа снегоходов, болотоходы или военных транспортеров. Эти транспортные средства могут быть визуально настроены и оснащены различным оборудованием для выполнения работы. Всего в симуляторе представлено 40 транспортных средств.

Фото: автомобили SnowRunner / SnowRunner

Сама же работа – игровое задание – заключается в том, чтобы взять на себя дело по доставке товаров, ремонту мостов и выполнению целей, которые влияют на игровую реальность. Так, отремонтированный в предыдущей миссии мост позволит быстрее добраться пункта назначения при выполнении нового задания.

Официальный релиз SnowRunner состоится 28 апреля, симулятор будет доступен для платформ ПК, Xbox One и PlayStation 4. Симулятор имеет режимы одиночной игры, а также мультиплеер до 4 игроков.

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