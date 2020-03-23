"Відкритий світ", величезний автопарк найрізноманітнішої техніки з можливістю налаштування, неперевершена ігрова фізика, чудова графіка та цікавий геймплей – цей симулятор має все, щоб розважати з користю.

Одні комп’ютерні ігри створені виключно для розваги, інші ж, як Forza, Gran Turismo або Project Cars, концентруються на якмога точнішому перенесенні реальності у віртуальний простір. SnowRunner вирізняється з-поміж автомобільних симуляторів тим, що тренує не швидкість і реакцію, а вміння прокладати собі шлях там, де його немає.

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Це вже третій симулятор з серії про бездоріжжя від розробників, що створили симулятори Spintires та Mudrunner. Досвіду та вміння у відтворенні реальності їм не бракує. Сніг, багнюка, пісок, броди, крига – кожен тип пересіченої місцевості має свою ретельно пророблену творцями гри фізику. Так само, як і різні види шин, що по-різному поводять себе на тій чи іншій місцевості. Ігровий світ відтворює ландшафти Аляски.

Нарешті, самі автомобілі, пропонують широкий спектр “відчуттів” поведінки на бездоріжжі. Ліцензовані транспортні засоби включають як цілком цивільні позашляховики та вантажівки від Ford, Freightliner та Caterpillar, так і спеціальні машини, типу снігоходів, болотоходів чи військових транспортерів. Ці транспортні засоби можуть бути візуально налаштовані та оснащені різним обладнанням для виконання роботи. Усього в симуляторі представлено 40 транспортних засобів.

Фото: автомобілі SnowRunner / SnowRunner

Сама ж робота – ігрове завдання – полягає в тому, щоб взяти на себе справу з доставки товарів, ремонту мостів та виконання цілей, які впливають на ігрову реальність. Так, відремонтований у попередній місії міст, дозволить швидше дістатись пункту призначення, під час виконання нового завдання.



Офіційний реліз SnowRunner відбудеться 28 квітня, симулятор буде доступний для платформ ПК, Xbox One та PlayStation 4. Симулятор має режими одиночної гри, а також мультиплеєр до 4 гравців.

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