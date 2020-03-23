X-Class для любителів велоспорту обіцяє бути дуже недешевим.

Ательє Carlex Design з Польщі представило програму модернізації пікапа Mercedes-Benz X-Class під назвою Exy Viale Bike Tour Set. Вона включає не лише модифікацію пікапа, а й спеціальний трейлер-автодім.

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Для проекту Exy Viale Bike Tour Set майстри Carlex створили спеціальне кріплення для велосипедів з електроприводом, котре дозволяє перевозити двоколісники без шкоди для місткості кузова. Крім того, стилісти підібрали особливі накладки на 22-дюймові диски, що створюють ефект високопрофільних покришок і нагадують ободи велосипедних коліс.

Також для пікапа Mercedes-Benz X-Class був розроблений стайлінг, що включає розширення колісних арок, новий обвіс та спеціальну кольорову схему для кузова. Зазирнути всередину вело-пікапа Carlex не дозволено, що може означати можливість індивідуального оздоблення в найкращих традиціях польського ательє.

Крім того, набір для X-Class від Carlex включає оригінальний трейлер з чотирма ліжками, ванною кімнатою, санвузлом та кухнею.

Фото: Exy Viale Bike Tour Set для Mercedes-Benz X-Class від Carlex / Carlex Design

Технічні характеристики пікапа не розкриваються, але можна припустити, що за основу був узятий топовий Mercedes-Benz X 350 d з 258-сильним трилітровим турбодизелем.

Ціни на Exy Viale Bike Tour Set від Carlex Design не розголошуються, хоча можна бути певним, що шанувальникам велоспорту доведеться розкошелитись – польські тюнери відомі своїми неймовірно дорогими проектами. Наприклад, одна лише велосипедна стійка для пікапа оцінена у солідні 4995 євро.

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