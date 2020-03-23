X-Class для любителей велоспорта обещает быть очень недешевым.

Ателье Carlex Design из Польши представило программу модернизации пикапа Mercedes-Benz X-Class под названием Exy Viale Bike Tour Set. Она включает не только модификацию пикапа, но и специальный трейлер-автодом.

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Для проекта Exy Viale Bike Tour Set мастера Carlex создали специальное крепление для велосипедов с электроприводом, которое позволяет перевозить двухколесники без ущерба для емкости кузова. Кроме того, стилисты подобрали особые накладки на 22-дюймовые диски, создают эффект высокопрофильных покрышек и напоминают обода велосипедных колес.

Также для пикапа Mercedes-Benz X-Class был разработан стайлинг, что включает расширение колесных арок, новый обвес и специальную цветовую схему для кузова. Заглянуть внутрь вело-пикапа Carlex не позволено, что может означать возможность индивидуального оформления в лучших традициях польского ателье.

Кроме того, набор для X-Class от Carlex включает оригинальный трейлер с четырьмя кроватями, ванной комнатой, санузлом и кухней.

Фото: Exy Viale Bike Tour Set для Mercedes-Benz X-Class от Carlex / Carlex Design

Технические характеристики пикапа не раскрываются, но можно предположить, что за основу был взят топовый Mercedes-Benz X 350 d с 258-сильным трехлитровым турбодизелем.

Цены на Exy Viale Bike Tour Set от Carlex Design не разглашаются, хотя можно быть уверенным, что поклонникам велоспорта придется раскошелиться – польские тюнеры известны своими невероятно дорогими проектами. Например, одна только велосипедная стойка для пикапа оценена в солидные 4995 евро.

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