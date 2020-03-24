У вимушеній самоізоляції мало хорошого, та завдяки технологіям сучасного світу ми можемо не лише працювати з дому, а й вирушити у навколосвітню подорож, нехай і віртуальну.

Для того, щоб опинитись у Мюнхені чи Токіо, знадобиться лиш коротка мить на завантаження сторінки у браузері вашого комп’ютера. Тисніть на назву музею і вирушайте у віртуальний тур.

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BMW

BMW Zentrum

У рідному Мюнхені розташований найбільший у світі музей BMW, однак не менш цікава і колекція автомобілів, зібрана в американському місті Спартанбург, штат Південна Кароліна, де розміщений один із закордонних заводів баварського автовиробника.

Honda

Honda Collection Hall

Виставковий комплекс Honda Collection Hall розташований на території треку Twin Ring Motegi в японському місті Мотеґі. У колекції зібрано близько 300 автомобілів, а також мотоцикли, двигуни, масштабні моделі і знамениті роботи-гуманоїди Honda.

Mazda

Mazda Museum

У Хіросімі розташована штаб-квартира компанії Mazda, поруч з якою знаходиться фірмовий музей з багатою спадщиною марки. У колекції можна побачити класичні моделі, гоночні боліди, а також спеціальну експозицію, присвячену еволюції двигунів, включаючи знамениті роторні мотори Ванкеля. Цього року Mazda відзначає своє 100-річчя.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz Museum

Експозиція музею Mercedes-Benz в Штутгарті нараховує понад 160 автомобілів і півтори тисячі інших експонатів. Будівля зі скла і алюмінію зверху нагадує трилисник, натякаючи на фірмову трипроменеву зірку. На 42-метрову висоту відвідувачів піднімає спеціальний ліфт. Музей був відкритий в 2006 році і з тих пір є одним з найбільш відвідуваних в автомобільних зібрань у світі.

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McLaren

McLaren Technology Centre

У колекції Технологічного центру компанії McLaren є на що подивитися. Тут зібрана вражаюча колекція класичних гоночних машин, а також суперкари, якими британський виробник славиться сьогодні.

Ferrari

Museo Ferrari

У штаб-квартирі компанії Ferrari в Маранелло є фірмовий музей, який розповідає про історію перемог знаменитої італійської марки. Тут можна побачити як дорожні моделі різних років, так і знамениті гоночні боліди, включаючи формульні боліди багатьох легенд автоспорту, включаючи Міхаеля Шумахера.

Pagani

Museo Horacio Pagani

Відносно молода італійська марка Pagani Automobili має свій зал слави. У досить скоромному за своїми розмірами, музеї зібрано не так багато машин, однак кожа з них варта уваги. Тут можна близько познайомитись з ранніми Pagani Zonda та останніми версіями гіперкара Huayra. Є й інші цікаві експонати.

Lamborghini

Museo Lamborghini

Музей Lamborghini розташований недалеко від головного офісу компанії, в Сант-Агата Болоньєзе. Тут зібрані різні моделі від класичної Miura до унікального в своєму роді 4-дверного передньомоторного суперкара Estoque.

Corvette

National Corvette Museum

На початку 90-х в місті Боулінг Грін, що в штаті Кентуккі, розпочав роботу National Corvette Museum – “Національний музей Corvette”. Культова модель спорткара Chevrolet випускається з 1953 року і встигла завоювати народну любов та здобути спортивну славу. Історію Corvette можна простежити в експозиції музею.

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Panoz

Panoz Museum

В американському штаті Джорджія є невеликий, але дуже цікавий музей компанії Panoz. Ця марка народилась у 1989 році, стараннями Дена Пеноца – успішного гонщика, який переніс свій досвід з команди Team Panoz Racing на автомобілі власної марки. За час свого існування компанія випустила не так багато моделей, зате усі вони представлені у фірмовому музеї.

Petersen

Petersen Automotive Museum

Автомобільний музей Петерсона (Petersen Automotive Museum) за правом вважається одним з кращих автомобільних музеїв не лише у США, а й у світі. Колекція транспорту була представлена на огляд публіки в 1994 році і з тих пір майданчик у Лос-Анджелесі продовжує поповнюватись новими цікавинками автопрому, переважно американського.

Porsche

Porsche Museum

В січні 2009 року відбулось повторне відкриття фірмового музею Porsche з оновленою експозицією. Сучасний музейний комплекс знаходиться поряд зі штаб-квартири компанії у Штутгарті. Це найповніше і найцікавіше відображення 90-річної історії славетної марки.

Skoda

Skoda Museum

У чеському Млада-Болеславі, на батьківщині марки Skoda, розташований фірмовий музей, відвідати який можна за допомогою сервісу Google Street View. Залізничні локомотиви і трамваї, танки і автомобілі – від перших моделей Лоріна та Клемента, до найновіших сучасних автомобілів та концептів – усе зібрано в залі слави Skoda Museum.

Toyota

Toyota Automobile Museum

Автомобільний музей Toyota в місті Наґакуте являє собою унікальне зібрання, оскільки включає не тільки зразки машин марки Toyota, а й раритети японського автопрому від інших марок. Деякі з машин, представлених в колекції, існують у єдиному екземплярі. Експозицію бренду відкриває перша модель – седан Toyota Model AA, випущений в 1936 році.

Volvo

Volvo Museum

У шведському місті Гетеборг працює музей Volvo, експозиція якого включає чи не кожну модель марки, випущену з 1927 року. Причому не тільки легкові автомобілі, а й вантажівки та автобуси.

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