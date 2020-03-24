Корейський люксовий седан представлять 30 березня, о 6:00 за Київським часом.

“Цифрова світова прем’єра” другого покоління Genesis G80 відбудеться на початку наступного тижня, та шпигунські фото разом з офіційними зображеннями, розкрили все про новинку. Більшість технічних подробиць також відома. Що ж збираються показувати на презентації?

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У США середньорозмірний люксовий седан входить у трійку лідерів свого класу, разом з BMW 5 Серії, Audi A6. Портал USN запевняє, що він популярніший за Mercedes-Benz E-Class. На домашньому ринку йому взагалі немає рівних.

Та нова глобальна модель націлена підкорити серця покупців по всьому світу. Недарма ж головним дизайнером проекту став Люк Донкервольке, який раніше відзначився роботою у Bentley, Lamborghini та Audi.



Фото: кращі середньорозмірні люксові седани 2020 року за оцінками USN

Лінійка двигунів для Genesis G80 базуватиметься на бензинових агрегатах 2.5 та 3.5 Turbo GDi, дизелі представлятиме 202-сильний 2.2-літровий мотор. Навряд чи лінійка моторів обійдеться без електрифікованої версії.

Детальну інформацію про G80 другого покоління матимемо, після онлайн презентації. Можливо, навіть дізнаємось про плани Genesis повернутись на український ринок.

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