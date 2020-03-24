COVID-19 став справжньою катастрофою для світу людей, та планета здихнула з полегшенням.

Згідно з данними швейцарських дослідників з IQAir, близько половини списку міст з найбільш забрудненим повітрям, розташовані в Індії. Сусідній індустріальний Китай вносить свою частку в забруднення атмосфери.

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Мумбай і Нью-Делі, Пекін і Шанхай, Нью-Йорк і Лос-Анджелес, Сідней та Канберра, Рим і Берлін, Москва та Стамбул – під час всесвітнього карантину мегаполіси, з мільярдом машин спустіли. Лише легкових автомобілів на планеті нараховується близько 1,3 мільярдів, а ще є чадні дизельні вантажівки і забруднення самої автомобільної індустрії, яка рік за роком нарощує обсяги.

Фото: Мумбай 22 березня 2020 року / CNN/Indranil Mukherjee/AFP/Getty Images

Дорожній рух 75 індійських міських округів, зазвичай переповнених автомобілями, рикшами, мотоциклами та автобусами, зупинився у неділю, після заклику прем’єр-міністра країни до добровільної самоізоляції. Усього два дні без трафіку на дорогах показали колосальний результат: вперше за багато років показник якості повітря у Нью-Делі перейшов з категорії “низький” у “середній”. У понеділок показник якості повітря в індійському мегаполісі був зафіксований на відмітці 93. Високий рівень якості – від 50 і менше. У березні минулого року в Нью-Делі середній місячний показник був 161. Мумбай у понеділок показав якість повітря на 90, тоді як минулого року середній показник за березень був 153.

Не менше за цифри, вражають фотографій спустілих вулиць багатомільйонних мегеполісів. Портал Autoblog оприлюднив серію фотографій, за матеріалами Associated Press, на яких можна побачити безлюдний Нью-Йорк. Так виглядає цими днями найбільше місто США з населенням 8,5-9 мільйонів, більше 20 мільйонів, рахуючи передмістя.

Фото: Нью-Йорк під час карантину COVID-19 / Autoblog/Associated Press

Таймс і Чайнатаун, П’ята авеню і Уолл стріт, вокзал Гранд Сентрал і метрополітен, відомі більшості українців лише завдяки Голлівуду, без натовпу просто не впізнати.

Подібне кожен з нас спостерігає сьогодні з власного вікна, сподіваючись, що скоро все мине і життя повернеться до колишніх часів. Та відновлення старого способу життя також означатиме, що людство продовжить вбивати планету, котра, у відповідь, продовжить вбивати нас новими еко-катастрофами.

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