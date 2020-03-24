Covid-19 стал настоящей катастрофой для мира людей, но планета вздохнула с облегчением.

Согласно данным швейцарских исследователей из IQAir, около половины списка городов с наиболее загрязненным воздухом расположены в Индии. Соседний индустриальный Китай вносит свою долю в загрязнение атмосферы.

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Мумбай и Нью-Дели, Пекин и Шанхай, Нью-Йорк и Лос-Анджелес, Сидней и Канберра, Рим и Берлин, Москва и Стамбул – во время всемирного карантина мегаполисы, с миллиардом машин опустели. Только легковых автомобилей на планете насчитывается около 1,3 миллиардов, а еще есть угарные дизельные грузовики и загрязнение самой автомобильной индустрии, которая год за годом наращивает объемы.

Фото: Мумбай 22 березня 2020 року / CNN/Indranil Mukherjee/AFP/Getty Images

Дорожное движение 75 индийских городских округов, обычно переполненных автомобилями, рикшами, мотоциклами и автобусами, остановилось в воскресенье, после призыва премьер-министра страны к добровольной самоизоляции. Всего два дня без трафика на дорогах показали колоссальный результат: впервые за много лет показатель качества воздуха в Нью-Дели перешел из категории “низкий” в “средний”. В понедельник показатель качества воздуха в индийском мегаполисе был зафиксирован на отметке 93. Высокий уровень качества – от 50 и меньше. В марте прошлого года в Нью-Дели средний месячный показатель был 161. Мумбай в понедельник показал качество воздуха на 90, тогда как в прошлом году средний показатель за март был 153.

Не меньше цифр, поражают фотографии опустевших улиц многомиллионных мегаполисов. Портал Autoblog опубликовал серию фотографий, по материалам Associated Press, на которых можно увидеть безлюдный Нью-Йорк. Так выглядит в эти дни крупнейший город США с населением 8,5-9 миллионов, более 20 миллионов, учитывая пригород.

Фото: Нью-Йорк во время карантина Covid-19 / Autoblog/Associated Press

Таймс и Чайнатаун, Пятая авеню и Уолл стрит, вокзал Гранд Сентрал и метрополитен, известные большинству украинцев только благодаря Голливуду, без толпы просто не узнать.

Подобное каждый из нас наблюдает сегодня из собственного окна, надеясь, что скоро все пройдет и жизнь вернется к былым временам. И восстановление старого образа жизни также будет означать, что человечество продолжит убивать планету, которая, в ответ, продолжит убивать нас новыми эко-катастрофами.

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