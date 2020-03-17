Ожидается, что Mercedes представит новое поколение своего флагмана уже этого года, однако производитель пока держит детали проекта в тайне. Тем временем шпионы раскрыли интересную деталь из интерьера новинки.

Фотографии и видео демонстрируют совершенно невероятную опцию для нового Mercedes-Benz S Class – сенсорную панель в дверных картах автомобиля.

На дверках можно заметить надпись Faurecia – это название компании из Парижа, которая поставляет компоненты и комплектующие для автомобилей, в том числе для актуального поколения Mercedes-Benz S-класса.



Позже выяснилось, что сенсорная панель в дверях была разработана фирмами Canatu и Faurecia для концерна Daimler, без уточнения конкретной модели. Таким образом новая технологическая опция может достаться либо новому Mercedes-Benz S Class, либо же его ультралюксовой версии Mercedes-Maybach.

По слухам, революцию подготовили не только для салона седана, но и для всей линейки: предполагается, что Mercedes-Benz S-класса лишится двухдверных моделей, чтобы не отбивать покупателей у Mercedes-AMG GT и нового поколения Mercedes-Benz SL.

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