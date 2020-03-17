Очікується, що Mercedes представить нове покоління свого флагмана вже цього року, однак виробник поки що тримає деталі проекту в таємниці. Тим часом шпигуни розкрили цікаву деталь з інтер'єру новинки.

Фотографії та відео демонструють абсолютно неймовірну опцію для нового Mercedes-Benz S Class – сенсорну панель в дверних картах автомобіля.

На дверках можна помітити напис Faurecia – це назва компанії з Парижу, котра постачає компоненти і комплектуючі для автомобілів, в тому числі для актуального покоління Mercedes-Benz S-класу.



Пізніше з’ясувалось, що сенсорна панель у дверях була розроблена фірмами Canatu і Faurecia для концерну Daimler, без уточнення конкретної моделі. Таким чином нова технологічна опція може дістатись або новому Mercedes-Benz S Class, або ж його ультралюксовій версії Mercedes-Maybach.



За чутками, революцію підготували не тільки для салону седана, але і для усієї лінійки: передбачається, що Mercedes-Benz S-класу позбудеться дводверних моделей, щоб не відбивати покупців у Mercedes-AMG GT і нового покоління Mercedes-Benz SL.

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