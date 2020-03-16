Справа відбувалась у Польщі. Автомобіль був знайдений вже через півтори години після викрадення.

Злодіям знадобилось лише п’ять хвилин, аби заволодіти BMW M2. Вулична камера відеоспостереження зафільмувала усі подробиці цієї справи.

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Для викрадення автомобіля використовувалось обладнання для посилення та ретрансляції сигналу з брелока-ключа власника. Подібні пристрої злочинці узяли на озброєння ще на початку минулого десятиліття і з тих пір відточують свою майстерність у цій справі. Примітно, що гаджети, за допомогою яких відбуваються крадіжки, не лише еволюціонують, а й стають дешевшими, перетворюючи будь-який автомобіль з системою безключового доступу на легку здобич.

Власнику BMW M2 з Польщі пощастило – в його автомобілі був GPS-трекер, завдяки чому автомобіль був знайдений вже через півтори години після викрадення. Коли правоохоронці натрапили на машину, вона вже мала номерні знаки німецької реєстрації і стояла на узбіччі міжнародної автомагістралі з працюючим мотором. Останній факт наводить на думку, що зловмисники передбачали можливість відстеження автомобіля за GPS і хотіли почекати якийсь час, аби переконатись у відсутності переслідування.



Хоча деякі автовиробники вже почали впроваджувати технологічні рішення для запобігання такому виду крадіжок автомобілів, найпростішим способом вберегтись від цього є обачність самих власників. Приміром, залишаючи автомобіль біля будинку, класти електронний ключ якомога далі від машини або використовувати спеціальні захисні чохли на брелоки, які блокують сигнал.

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