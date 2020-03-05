Події розгортались немов в американському бойовику.

Вранці 5 березня патрульні Борисполя (Київська область) отримали орієнтування щодо Honda Accord чорного кольору. Зі столиці в напрямку міста рухався автомобіль, водій якого скоїв наїзд на поліцейського.

Екіпаж патрульних помітив автомобіль, який проходив по орієнтування та подав вимогу про зупинку. Однак водій лише пришвидшив рух. На неодноразові озвучування вимог зупинитись водій не реагував та грубо порушував правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації для інших учасників дорожнього руху.

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Поліцейські прийняли рішення заблокувати “Хонду”. Для цього вони заблокували центральну вулицю Борисполя – Київський шлях. Коли Honda Accord змушена була зупинитись, водій вискочив на вулицю з приставленим до скроні пістолетом. На подію з’їхалось чимало поліцейських та працівників силових структур.

Згодом його затримали працівники КОРДу.

Під час переслідування вказаного водія троє патрульних отримали травми та були шпиталізовані до лікарні. Два службових автомобіля отримали пошкодження.

Нагадаємо, що поліція отримала нову причину для зупинки автомоблів.