Зараз закон про поліцію чітко регламентує причини для зупинки транспортних засобів. Але незабаром до існуючих причин може додатись ще одна

Народний депутат від “Слуги народу” Денис Монастирський повідомив, що поліція може отримати право зупиняти автомобілі для перевірки водіїв на тверезість.

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За словами депутата, в даний час співробітники патрульної поліції можуть зупинити авто тільки в тому випадку, якщо порушені правила дорожнього руху. Однак, навіть якщо в поведінці водія на дорозі є ознаки того, що він знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, але не порушує ПДР, законні підстави для його перевірки відсутні.

