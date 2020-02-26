У 17 областях стартували ремонтні роботи на 68 об’єктах.

Станом на 26 лютого у 17 областях країни стартували ремонтні роботи на 68 об’єктах, повідомляють в “Укравтодорі”. Не завжди ці роботи ведуть помітно – на деяких об’єктах проводяться геодезичні та дренажні роботи, фрезерування існуючого покриття тощо.

“Подібні зрізи виконання робіт на дорожніх об’єктах плануємо робити на регулярній основі. Під час пікового навантаження будемо додатково координуватися із Національною поліцією для належного управління рухом та попередження громадян. Окрім цього, для Укравтодору це ще одна форма контролю роботи підрядників”, — зазначив Голова Укравтодору Олександр Кубраков.

Нагадємо, що в українські дороги пропонують додати більше шлаку.