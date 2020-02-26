В 17 областях стартовали ремонтные работы на 68 объектах.

По состоянию на 26 февраля в 17 областях страны стартовали ремонтные работы на 68 объектах, сообщают в “Укравтодоре”. Не всегда эти работы ведут заметно – на некоторых объектах проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия и тому подобное.

“Подобные срезы выполнения работ на дорожных объектах планируем делать на регулярной основе. Во время пиковой нагрузки будем дополнительно координироваться с Национальной полицией для надлежащего управления движением и предупреждения граждан. Кроме этого, для Укравтодора это еще одна форма контроля работы подрядчиков”, – отметил глава Укравтодора Александр Кубраков.

Напомним, что в украинские дороги предлагают добавить больше шлака