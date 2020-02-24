Використання шлаків при будівництві доріг можна збільшити в 5 разів, - аналітик

За підрахунками аналітиків, Україна без проблем може збільшити використання шлаків у дорожньому будівництві як мінімум в п’ять разів.

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“В Україні налічується близько 430 тис. км доріг. Якщо щорічно ремонтувати хоча б 3 тис. км, близько 0,6% їх кількості, то використання шлаків збільшиться мінімум до 5 млн т – це в п’ять разів більше, ніж на сьогоднішній день”, – зазначив аналітик ГМК-Центр Андрій Глущенко.

В цілому Україна використовує приблизно вдвічі менше шлаків у дорожньому будівництві, ніж інші країни світу.

У 2018 році українські підприємства відправили на утилізацію лише 4,9 млн т шлаків, або 45,5%. При цьому 2,1 млн т пішло на виробництво цементу, ще 1 млн т – на дорожнє будівництво.

Проект держбюджету на 2020 рік передбачає фінансування автодорожнього будівництва в розмірі 73,7 млрд грн. Це на 36% більше, ніж в 2019 році.

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