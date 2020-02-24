Оптимальна ціна автомобілю 2-3 місячних дохіда. Але багато хто, воліючи купити новіший та дорожчий автомобіль, погоджується і на більшу ціну.

За який термін жителі різних країн Європи можуть накопичити на автомобіль?

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Для порівняння візьмемо вартість Toyota Corolla - авто увійшло до Книги рекорду Гіннеса як найбільш продаваний автомобіль в світі, і Renault Logan - в 2019 році він був в трійці лідерів з продажу в Україні і коштує дешевше.

На сайті офіційних дистриб'юторів в Україні Toyota Corolla вартує 431,9 грн (16 277 євро), а Renault Logan - 242,9 тис. грн (9 995 євро).

Найбільше в Європі

"Якщо сім'я раніше ніколи не відкладала і робить це вперше, можна почати з 5-10% доходу. Поступово цей відсоток можна збільшувати. Але якщо ми говоримо про довгострокові цілі, наприклад, на покупку авто або житла, то відкладати треба 20-50% ", - говорить фінансовий радник Любомир Остапів.

Мінімальна зарплата в Україні на даний момент складає 4723 грн (171 євро), а середня в грудні 2019 го становила 12 264 гривні (462 євро).

Якщо відкладати по 20% від зарплати, то українець може накопичити на Toyota Corolla через 38 років, а на Renault Logan через 23 роки.

Відкладати на Renault Logan з мінімальної зарплати більше 10 років доведеться також в Албанії - 19, в Болгарії - 13, в Сербії - 12 років. Латишам, румунам і угорцям треба збирати близько дев'яти років. А полякам з мінімальною зарплатою 611 євро - 6,8 року. Французам, британцям і німцям вистачить два з половиною-три роки. Менше двох років піде у люксембуржців - 1,9 року. (Там, за даними Євростату, мінімальна зарплата - 2142 євро).

А якщо відкладати всю зарплату

Щоб купити Toyota Corolla, українцеві потрібно відкласти 91 мінімальну зарплату. Збирати доведеться сім з половиною років. Якщо брати середню зарплату, тоді потрібні 35 зарплат, які доведеться відкладати майже три роки.

На Renault Logan знадобиться 56 мінімальних зарплат і 4,6 року. Якщо брати середню зарплату, то накопичити можна за три роки.

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Найменше потрібно відкладати люксембуржці - 4,6 мінімальної зарплати. Французам, німцем і британцям вистачить 6-6,5 зарплат. Сусідам України теж потрібно набагато менше часу. У Польщі доведеться відкладати 1,3 року, угорцям - 1,7 року, румунам - 1,8 року, латишам - 1,9 року. Майже чотири роки будуть відкладати албанці. Мінімальна зарплата в Албанії - 213 євро.

Як насправді

За підсумками 2019 року, на українські номери перейшли 408,1 тис. вживаних авто. Це в 3,5 рази більше, ніж роком раніше. В асоціації автовиробників таку ситуацію пояснюють тим, що в 2019 році вживаним авто знизили акциз і спростили ввезення.

"Такий сплеск реєстрації імпортного секонд-хенду спровокували лібералізація умов розмитнення автомобілів та надання можливості легалізувати легкові автомобілі, які порушили умови транзитного або тимчасового перебування в Україні", - йдеться в повідомленні прес-служби "Укравтопрому".

Тенденція триває і в цьому році. У січні 75% авто, які зареєстрували українці, - це вживані машини. З них 43% - старше 10 років, 33% - авто від 5 до 10 років. Ще близько чверті - 3-4-річні.

Українцям вигідно купувати вживані авто з Європи, в тому числі і тому, що в Україні його можна задешево відремонтувати, вважає Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів і дилерів.

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"В Україні дуже дешево оцінюється робоча сила в сфері автосервісу. Ремонт старого автомобіля українцям вигідніше, ніж європейцям. У Німеччині за ремонт старого авто можуть взяти 1000 євро, тому німцеві вигідніше продати його українцю. А через те, що у нас дешева робоча сила, цей же автомобіль в Україні відремонтують за 100 доларів. Але так буде недовго. Фахівці виїжджають за кордон, і власники автосервісів піднімають зарплати автослюсарям і автомеханікам", - прокоментував Олег Назаренко.

За даними "Укравтопрому", найчастіше українці купують старий Vokswagen Passat. Ціна на цей автомобіль на польських сайтах з продажу вживаних авто стартує від 1800 євро. Із середньою зарплатою на цей автомобіль можна накопичити за півтора року, відкладаючи по 20%.

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