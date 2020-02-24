Оптимальная цена автомобиля 2-3 месячных дохода. Но многие, предпочитая купить более новый и более дорогой автомобиль, соглашаются и на большую цену.

За какой срок жители разных стран Европы могут накопить на автомобиль?

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Для сравнения возьмем стоимость Toyota Corolla – авто вошло в Книгу рекорда Гиннеса как самый продаваемый автомобиль в мире, и Renault Logan – в 2019 году он был в тройке лидеров по продажам в Украине и стоит дешевле.

На сайте официальных дистрибьюторов в Украине Toyota Corolla стоит 431,9 тыс. грн (16 277 евро), а Renault Logan – 242,9 тыс. грн (9 995 евро).

Больше всего в Европе

"Если семья ранее никогда не откладывала и делает это впервые, можно начать с 5-10% дохода. Постепенно этот процент можно увеличивать. Но если мы говорим о долгосрочных целях, например, на покупку авто или жилья, то откладывать надо 20-50% ", – говорит финансовый советник Любомир Остапов.

Минимальная зарплата в Украине на данный момент составляет 4723 грн (171 евро), а средняя в декабре 2019 года составила 12 264 гривны (462 евро).

Если откладывать по 20% от зарплаты, то украинец может накопить на Toyota Corolla через 38 лет, а на Renault Logan через 23 года.

Откладывать на Renault Logan с минимальной зарплаты больше 10 лет придется также в Албании – 19, в Болгарии – 13, в Сербии – 12 лет. Латышам, румынам и венграм надо собирать около девяти лет. А полякам с минимальной зарплатой 611 евро – 6,8 года. Французам, британцам и немцам хватит два с половиной-три года. Меньше двух лет уйдет у люксембуржцев – 1,9 года. (Там, по данным Евростата, минимальная зарплата – 2142 евро).

А если откладывать всю зарплату

Чтобы купить Toyota Corolla, украинцу нужно отложить 91 минимальную зарплату. Собирать придется семь с половиной лет. Если брать среднюю зарплату, тогда нужны 35 зарплат, которые придется откладывать почти три года.

На Renault Logan понадобится 56 минимальных зарплат и 4,6 года. Если брать среднюю зарплату, то накопить можно за три года.

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Меньше нужно откладывать люксембуржцы - 4,6 минимальной зарплаты. Французам, немцам и британцам хватит 6-6,5 зарплат. Соседям Украины тоже нужно гораздо меньше времени. В Польше придется откладывать 1,3 года, венграм - 1,7 года, румынам - 1,8 года, латышам - 1,9 года. Почти четыре года будут откладывать албанцы. Минимальная зарплата в Албании - 213 евро.

Как на самом деле

По итогам 2019 года, на украинские номера перешли 408,1 тыс. подержанных авто. Это в 3,5 раза больше, чем годом ранее. В ассоциации автопроизводителей такую ситуацию объясняют тем, что в 2019 году на подержанные авто снизили акциз и упростили ввоз.

"Такой всплеск регистрации импортного секонд-хенда спровоцировали либерализация условий растаможки автомобилей и предоставление возможности легализовать легковые автомобили, которые нарушили условия транзитного или временного пребывания в Украине", – говорится в сообщении пресс-службы "Укравтопрома".

Тенденция продолжается и в этом году. В январе 75% авто, которые зарегистрировали украинцы, – это подержанные машины. Из них 43% – старше 10 лет, 33% – авто от 5 до 10 лет. Еще около четверти – 3-4-летние.

Украинцам выгоднее покупать подержанные авто из Европы, в том числе и потому, что в Украине его можно задешево отремонтировать, считает Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

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"В Украине очень дешево оценивается рабочая сила в сфере автосервиса. Ремонт старого автомобиля украинцам выгоднее, чем европейцам. В Германии за ремонт старого авто могут взять 1000 евро, поэтому немцу выгоднее продать его украинцу. А за то, что у нас дешевая рабочая сила, этот же автомобиль в Украине отремонтируют за 100 долларов. Но так будет недолго. Специалисты выезжают за границу, и владельцы автосервисов поднимают зарплаты автослесарям и автомеханикам", – прокомментировал Олег Назаренко.

По данным "Укравтопрома", чаще всего украинцы покупают старый Vokswagen Passat. Цена на этот автомобиль на польских сайтах по продаже подержанных авто стартует от 1800 евро. Со средней зарплатой на этот автомобиль можно накопить за полтора года, откладывая по 20%.

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