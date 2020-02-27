Сейчас закон о полиции четко регламентирует причины для остановки транспортных средств. Но вскоре к существующим причинам может добавиться еще одна

Народный депутат от “Слуги народа” Денис Монастырский сообщил, что полиция может получить право останавливать автомобили для проверки водителей на трезвость.

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По словам депутата, в настоящее время сотрудники патрульной полиции могут остановить авто только в том случае, если нарушены правила дорожного движения. Однако, даже если в поведении водителя на дороге есть признаки того, что он находится в состоянии алкогольного опьянения, но не нарушает ПДД, законные основания для его проверки отсутствуют.