Часто поліцейські не повідомляють водіям причину зупинки, а якщо водій запитує – вигадують її на ходу. Найчастіше кажуть, що схожий автомобіль перебуває у розшуку. Але в такому разі інспектор повинен надати відповідний документ.

Якщо інспектор зупинив ваше авто з підстави "схожий автомобіль в розшуку" - він повинен мати орієнтування.

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Часто поліцейський видумує цю підставу зупинки на ходу. Однак він повинен мати докази підстави зупинки, а саме Орієнтування про перебування авто в розшуку.

Водій має право вимагати у інспектора пред’явити докази законності зупинки - перебування схожого автомобіля в розшуку. Поліцейський зобов’язаний детально проінформувати водія про причину зупинки.

Якщо таке Орієнтування фактично існує, то поліцейському немає сенсу його приховувати, але якщо такий документ відсутній, то інспектор відповідає, що це службова інформація та відмовляє у водієві в його проханні.

Однак, незалежно від того чи пред’явив інспектор зазначене Орієнтування, водій повинен пред’явити документи.

Якщо ж після цього поліцейський розпочав розгляд справи про адміністративне правопорушення, то на цій стадії згідно з статтею 268 КУАП водій має законне право ознайомлюватись з всіма матеріалами і доказами в справі, зокрема із зазначеним орієнтуванням.

Тобто, на цій стадії ви можете цілком законно вимагати надати вам для ознайомлення зазначене орієнтування як доказ підстави зупинки і інспектор зобов’язаний вас з ним ознайомити!

Непред’явлення інспектором орієнтування свідчить про незаконність його дій!

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