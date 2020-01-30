Часто полицейские не сообщают водителям причину остановки, а если водитель спрашивает – придумывают ее на ходу. Чаще всего говорят, что подобный автомобиль находится в розыске. Но в таком случае инспектор должен предоставить соответствующий документ.

Если инспектор остановил ваше авто по основанию "похожий автомобиль в розыске" – он должен иметь ориентировки.

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Часто полицейский выдумывает это основание остановки на ходу. Однако он должен иметь доказательства основания остановки, а именно Ориентирование о пребывании авто в розыске.

Водитель имеет право требовать у инспектора предъявить доказательства законности остановки – пребывание похожего автомобиля в розыске. Полицейский обязан подробно проинформировать водителя о причине остановки.

Если такое Ориентирование фактически существует, то полицейскому нет смысла его скрывать, но если такой документ отсутствует, то инспектор отвечает, что это служебная информация и отказывает в водителе в его просьбе.

Однако, независимо от того предъявил ли инспектор указанное Ориентирование, водитель должен предъявить документы.

Если же после этого полицейский начал рассмотрение дела об административном правонарушении, то на этой стадии в соответствии со статьей 268 КоАП водитель имеет законное право ознакомиться со всеми материалами и доказательствами по делу, в частности с указанным ориентированием.

То есть, на этой стадии можно вполне законно требовать предоставить вам для ознакомления указанное ориентирование в качестве доказательства основания остановки и инспектор обязан вас с ним ознакомить!

Непредъявление инспектором ориентирования свидетельствует о незаконности его действий!

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