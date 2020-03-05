События разворачивались словно в американском боевике.

Утром 5 марта патрульные Борисполя (Киевская область) получили ориентировку о Honda Accord черного цвета. Из столицы в направлении города двигался автомобиль, водитель которого совершил наезд на полицейского.

Экипаж патрульных заметил автомобиль, который проходил по ориентировке, и подал требование об остановке. Однако водитель лишь ускорил движение. На неоднократные озвучивания требований остановиться водитель не реагировал и грубо нарушал правила дорожного движения, создавая аварийные ситуации для других участников дорожного движения.

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Полицейские приняли решение заблокировать “Хонду”. Для этого они заблокировали центральную улицу Борисполь – Киевский шлях. Когда Honda Accord вынуждена была остановиться, водитель выскочил на улицу с приставленным к виску пистолетом. На событие съехалось немало полицейских и сотрудников силовых структур.

Впоследствии его задержали работники Корда.

Во время преследования указанного водителя трое патрульных получили травмы и были госпитализированы в больницу. Два служебных автомобиля получили повреждения.

Напомним, что полиция получила новую причину для остановки автомобилей.