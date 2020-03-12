Камери автофіксації порушень ПДР поки що э лише у Києві і працюють в тестовому режимі.

Зараз у місті Києві вже встановлено 20 приладів, обіцяють встановити ще 30 до 1 травня 2020 року. Саме з цієї дати “листи щастя” будуть виправляти власникам авто.

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У місті Києві вже встановлено 20 приладів за такими адресами:

вул. Олени Теліги, 39

Набережне шосе, 4 (навпроти)

Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна

вулиця Братиславська, 18

Чоколівський бульвар, 24

Північний міст (в напрямку лівого берегу)

Північний міст (в напрямку правого берегу)

Броварський проспект. (м. Лівобережна)

Броварський проспект/ вул. Будівельників

Південний міст (в напрямку лівого берегу)

Південний міст (в напрямку правого берегу)

проспект Героїв Сталінграда, 25

проспект Володимира Маяковського, 56

проспект Володимира Маяковського, 65

Дружби народів бульвар, 27

Дружби народів бульвар, 36

Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ

Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

Харківська площа / проспект Миколи Бажана

До 1 травня буде встановлено ще 30 камер у Київській області.