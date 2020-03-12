Камери автофіксації порушень ПДР поки що э лише у Києві і працюють в тестовому режимі.

Зараз у місті Києві вже встановлено 20 приладів, обіцяють встановити ще 30 до 1 травня 2020 року. Саме з цієї дати “листи щастя” будуть виправляти власникам авто.

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У місті Києві вже встановлено 20 приладів за такими адресами:

  • вул. Олени Теліги, 39
  • Набережне шосе, 4 (навпроти)
  • Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
  • вулиця Братиславська, 18
  • Чоколівський бульвар, 24
  • Північний міст (в напрямку лівого берегу)
  • Північний міст (в напрямку правого берегу)
  • Броварський проспект. (м. Лівобережна)
  • Броварський проспект/ вул. Будівельників
  • Південний міст (в напрямку лівого берегу)
  • Південний міст (в напрямку правого берегу)
  • проспект Героїв Сталінграда, 25
  • проспект Володимира Маяковського, 56
  • проспект Володимира Маяковського, 65
  • Дружби народів бульвар, 27
  • Дружби народів бульвар, 36
  • Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
  • Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана
  • Харківська площа / проспект Миколи Бажана

До 1 травня буде встановлено ще 30 камер у Київській області.