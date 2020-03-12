Камери автофіксації порушень ПДР поки що э лише у Києві і працюють в тестовому режимі.
Зараз у місті Києві вже встановлено 20 приладів, обіцяють встановити ще 30 до 1 травня 2020 року. Саме з цієї дати “листи щастя” будуть виправляти власникам авто.
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У місті Києві вже встановлено 20 приладів за такими адресами:
- вул. Олени Теліги, 39
- Набережне шосе, 4 (навпроти)
- Дніпровська набережна, перехрестя з вулицею Причальна
- вулиця Братиславська, 18
- Чоколівський бульвар, 24
- Північний міст (в напрямку лівого берегу)
- Північний міст (в напрямку правого берегу)
- Броварський проспект. (м. Лівобережна)
- Броварський проспект/ вул. Будівельників
- Південний міст (в напрямку лівого берегу)
- Південний міст (в напрямку правого берегу)
- проспект Героїв Сталінграда, 25
- проспект Володимира Маяковського, 56
- проспект Володимира Маяковського, 65
- Дружби народів бульвар, 27
- Дружби народів бульвар, 36
- Столичне шосе, 58 в напрямку м. Київ
- Столичне шосе 58, в напрямку м. Обухів
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
- Харківська площа / проспект Миколи Бажана
До 1 травня буде встановлено ще 30 камер у Київській області.