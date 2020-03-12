Камеры автофиксации нарушений ПДД пока есть только в Киеве и работают в тестовом режиме.
Сейчас в Киеве уже установлено 20 приборов, обещают установить еще 30 до 1 мая 2020 года. Именно с этой даты "письма счастья" будут отправлять владельцам авто.
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В Киеве уже установлено 20 приборов по следующим адресам:
- ул. Елены Телиги, 39
- Набережное шоссе, 4 (напротив)
- Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
- улица Братиславская, 18
- Чоколовский бульвар, 24
- Северный мост (в направлении левого берега)
- Северный мост (в направлении правого берега)
- Броварской проспект. (М. Левобережная)
- Броварской проспект / ул. Строителей
- Южный мост (в направлении левого берега)
- Южный мост (в направлении правого берега)
- проспект Героев Сталинграда, 25
- проспект Владимира Маяковского, 56
- проспект Владимира Маяковского, 65
- Дружбы народов бульвар, 27
- Дружбы народов бульвар, 36
- Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
- Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
- Харьковская площадь / проспект Бажана
До 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области.