Камеры автофиксации нарушений ПДД пока есть только в Киеве и работают в тестовом режиме.

Сейчас в Киеве уже установлено 20 приборов, обещают установить еще 30 до 1 мая 2020 года. Именно с этой даты "письма счастья" будут отправлять владельцам авто.

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В Киеве уже установлено 20 приборов по следующим адресам:

  • ул. Елены Телиги, 39
  • Набережное шоссе, 4 (напротив)
  • Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная
  • улица Братиславская, 18
  • Чоколовский бульвар, 24
  • Северный мост (в направлении левого берега)
  • Северный мост (в направлении правого берега)
  • Броварской проспект. (М. Левобережная)
  • Броварской проспект / ул. Строителей
  • Южный мост (в направлении левого берега)
  • Южный мост (в направлении правого берега)
  • проспект Героев Сталинграда, 25
  • проспект Владимира Маяковского, 56
  • проспект Владимира Маяковского, 65
  • Дружбы народов бульвар, 27
  • Дружбы народов бульвар, 36
  • Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев
  • Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов
  • Харьковская площадь / проспект Бажана

До 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области.