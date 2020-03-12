Камеры автофиксации нарушений ПДД пока есть только в Киеве и работают в тестовом режиме.

Сейчас в Киеве уже установлено 20 приборов, обещают установить еще 30 до 1 мая 2020 года. Именно с этой даты "письма счастья" будут отправлять владельцам авто.

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В Киеве уже установлено 20 приборов по следующим адресам:

ул. Елены Телиги, 39

Набережное шоссе, 4 (напротив)

Днепровская набережная, перекресток с улицей Причальная

улица Братиславская, 18

Чоколовский бульвар, 24

Северный мост (в направлении левого берега)

Северный мост (в направлении правого берега)

Броварской проспект. (М. Левобережная)

Броварской проспект / ул. Строителей

Южный мост (в направлении левого берега)

Южный мост (в направлении правого берега)

проспект Героев Сталинграда, 25

проспект Владимира Маяковского, 56

проспект Владимира Маяковского, 65

Дружбы народов бульвар, 27

Дружбы народов бульвар, 36

Столичное шоссе, 58 в направлении. Киев

Столичное шоссе 58, в направлении. Обухов

Харьковская площадь / проспект Бажана

До 1 мая будет установлено еще 30 камер в Киевской области.