З 1 червня українські власники автомобілів починають отримувати "листи щастя". Що потрібно знати про роботу камер відеофіксації і механізми стягнення штрафів?

Старт роботи камер відеофіксації викликав дуже багато запитань, адже ця "новація" МВС стосується не лише водіїв, але й зачіпає людей, які взагалі не їздять за кермом та не мають водійського посвідчення.

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Кого можуть притягнути до відповідальності?

Відповідальність за порушення зафіксовані в автоматичному режимі покладають не на водія, який скоїв правопорушення. Усю відповідальність несе юридичний власник авто. На думку юристів, цей пункт суперечить Конституції України і основним принципам права, за якими відповідальність повинна нести саме та особа, яка скоїла правопорушення. Зараз до відповідальності притягають:

особу, за якою зареєстровано ТЗ, або належного користувача, зазначеного власником в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів (послуга доступна в онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія");

керівника юридичної особи, або визначену ним відповідальну службову особу;

особу, яка ввезла авто на територію України (громадянин України, іноземець чи особа без громадянства).

Де встановлені камери?

Зараз у місті Києві вже встановлено 20 приладів. Ще 30 - у київській області. Подивитись карту з місцями розташування та адреси можна за цим посланням.

Як перевірити штрафи онлайн?

Перевіряти штрафи варто навіть, якщо ви не є водієм, але юридичним автовласником. Або доручили користуватись своєю машиною іншій особі. Адже штраф накладається на юридичного власника авто, навіть якщо він нічого не порушував. Є два діючі методи перевірки і один вже на підході:

в електронному кабінеті водія;

на сайті МВС;

у подальшому – в додатку "Дія" та інших

Який розмір штрафу?

255 грн – у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху більш як на 20 км/год але не більше 50 км/год; 510 грн – при перевищенні встановлених обмежень швидкості руху більш як на 50 км/год. Штраф зменшується на 50%, якщо його сплачено протягом 10 банківських днів з моменту отримання постанови.

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На яку адресу присилатимуть "листи щастя"?

"Листи щастя" надходитимуть на адресу реєстрації юридичного власника авто через "Укрпошту". Навіть якщо лист фактично не буде отриманий, він вважається врученим. Питання щодо власників авто, які зареєстровані на непідконтрольних Україні територіях, не вирішене.

Хто такий "належний користувач"?

"Належний користувач" – особа, яка добровільно погодилась отримувати штрафи, зафіксовані в автоматичному режимі. На один транспортний засіб може бути оформлений лише один "належний користувач". В той же час один "належний користувач" може оформити на себе нескінченну кількість авто. Зареєструвати "належного користувача" можна в особистому кабінеті водія.

Як оскаржити "лист щастя"?

Оскаржувати "листи щастя" можна в режимі онлайн. Для цього потрібен електронний ключ та хоча б мінімальна юридична підготовка. На сайті https://court.gov.ua знаходимо внизу праворуч позначку "Офіційна електронна адреса", реєструємося і заходимо по інструкції.

Для суду можна пред’явити будь-який доказ того, що у момент порушення власник авто не перебував за кермом. Також можна посилатись на матеріали знаменитої "Справи Багінського", в результаті якої в 2010 році "листи щастя" були визнані незаконними.

Звичайно, оскаржувати "листи щастя" можна і в класичному паперовому варіанті. Щоправда, це займе більше часу.

Більш докладні інструкції та зразки заяв провідні автомобільні юристи обіцяли підготувати вже після отримання перших реальних "листів щастя".

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