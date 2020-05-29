Запуск системи автофіксації порушень правил дорожнього руху заплановано на 1 червня. Але досі не всі водії знають, як виглядають камери автофіксації.

Камера автофіксації сильно відрізняється від звичайних камер спостереження. У камери, яка слідкує за швидкістю, корпус прямокутного паралелепіпеда. Кругла лінза камери розміщена збоку, а над пристроєм можуть бути додаткові пристроії – спалахи чи радари. Ще одна ознака того, що камера спрацювала – під час проїзду під нею може загорятися спалах (залежно від світлових умов). До речі, зовні українські спідками дуже схожі на аналогічні пристарої, що виробляються та використовуються у Російський Федерації.

Камера фотофіксації швидкості.

Натомість якщо камера у формі циліндра – це звичайна камера спостереження, яка записує “картинку”, але швидкість не вимірює. Трапляється, що на стовпі встановлюють кілька типів камер.

Внизу – камера відеоспостепреженя, вверху – автофіксації.

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Перед спідкамами завжди повинен бути встановлений знак, який попереджає про наявність камери на дорозі. Проте зараз у деяких місцях знаки вже встановлено, а камери – ще ні. Отже зараз водіям, що перевищують встановлену швидкість, треба слідкувати не лише за дорогою, але й за предметами, розвішаними на стовпах.