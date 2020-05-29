Запуск системы автофиксации нарушений правил дорожного движения запланирован на 1 июня. Но до сих пор не все водители знают, как выглядят камеры автофиксации.
Камера автофиксации сильно отличается от обычных камер наблюдения. У камеры, которая следит за скоростью, корпус прямоугольного параллелепипеда. Круглая линза камеры размещена сбоку, а над устройством могут быть дополнительные устройства - вспышки или радары.
Камера, измеряющая скорость
Еще один признак того, что камера с фотофиксацией – во время проезда под ней может загораться вспышка (в зависимости от световых условий). Кстати, внешне украинские “спидкамы” очень похожи на аналогичные устройства, производимые и используемые в Российский Федерации.
В то же время если камера в форме цилиндра – это обычная камера наблюдения, которая записывает "картинку", но скорость не измеряет. Камеры могут монтироваться и по нескольку единиц и выполнять разные функции.
Камеры видеонаблюдения внизу, фотофиксации – вверху
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Перед спидкамами всегда должен быть установлен знак, который предупреждает о наличии камеры на дороге. Однако сейчас в некоторых местах знаки уже установлены, а камеры еще нет. То есть сейчас водителям, которые превышают установленную скорость, нужно следить не только за дорогой, но и за предметами, развешанными на столбах.