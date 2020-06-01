С 1 июня украинские владельцы автомобилей начинут получать "письма счастья". Что нужно знать о работе камер видеофиксации и механизмах взыскания штрафов?

Старт работы камер видеофиксации вызвал очень много вопросов, так как эта "новация" МВД касается не только водителей, но и затрагивает людей, которые вообще не ездят за рулем и не имеют водительского удостоверения.

Читайте также: Как избежать штрафов с камер автофиксации

Кого могут привлечь к ответственности?

Ответственность за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, не возлагают на водителя, который совершил правонарушение. Всю ответственность несет юридический владелец авто. По мнению юристов, этот пункт противоречит Конституции и основным принципам права, по которым ответственность должно нести именно лицо, которое совершило правонарушение. Сейчас к ответственности привлекают:

лицо, за которым зарегистрировано ТС, или надлежащего пользователя, указанного собственником в Едином государственном реестре транспортных средств (услуга доступна в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя");

юридическое лицо, или определенное им ответственное служебное лицо;

лицо, которое ввезло авто на территорию Украины (гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства).



Где установлены камеры?

Сейчас в городе Киеве уже установлено 20 приборов. Еще 30 – в Киевской области. Посмотреть карту с местами расположения и адреса можно по этой ссылке.

Как проверить штрафы онлайн?

Проверять штрафы стоит, даже если вы не являетесь водителем, но юридическим автовладельцем. Или поручили пользоваться своей машиной другому лицу. Потому что штраф налагается на юридического владельца авто, даже если он ничего не нарушал. Есть два действующих метода проверки и один уже на подходе:

в электронном кабинете водителя;

на сайте МВД;

в дальнейшем – в приложении "Дия" и других

Каков размер штрафа?

255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;

– в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/час.

Штраф уменьшается на 50%, если он оплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Читайте также: Как выглядят камеры автофиксации: фото

На какой адрес будут присылать "письма счастья"?

"Письма счастья" будут приходить на адрес регистрации юридического владельца авто через "Укрпочту". Даже если письмо фактически не будет получено, оно считается врученным. Вопрос о владельцах авто, которые зарегистрированы на неподконтрольных Украине территориях, не решен.

Кто такой "надлежащий пользователь"?

"Надлежащий пользователь" – лицо, добровольно согласившееся получать штрафы, зафиксированные в автоматическом режиме. На одно транспортное средство может быть оформлен только один "надлежащий пользователь". В то же время один надлежащий пользователь может оформить на себя бесконечное количество авто. Зарегистрировать "правильного пользователя" можно в личном кабинете водителя.

Как оспорить "письмо счастья"?

Оспаривать "письма счастья" можно в режиме онлайн. Для этого нужен электронный ключ и хотя бы минимальная юридическая подготовка. На сайте https://court.gov.ua находим внизу справа значок "Официальный электронный адрес", регистрируемся и заходим по инструкции.

Для суда можно предъявить любое доказательство того, что в момент нарушения владелец авто не находился за рулем. Также можно ссылаться на материалы знаменитого "Дела Багинского", в результате которого в 2010 году "письма счастья" были признаны незаконными.

Конечно, оспаривать "письма счастья" можно и в классическом бумажном варианте. Правда, это займет больше времени.

Более подробные инструкции и образцы заявлений ведущие автомобильные юристы обещали подготовить уже после получения первых реальных "писем счастья".

Также интересно: Как оспорить штраф полиции, не выходя из дома