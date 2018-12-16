З'явилася можливість оскаржити постанову патрульної поліції про порушення правил дорожнього руху онлайн.

Про таку можливість розповів автоадвокат Вадим Володарський.

Як відомо, у порядку судової реформи вводиться Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. З її допомогою можна письмово "спілкуватися" з судом, включаючи подачу позовних та інших заяв. "Правомочність" поданих таким чином документів аналогічна тій, що і в паперовому вигляді.

Для реєстрації і входу потрібен електронний цифровий підпис (підходить, зокрема, приватівська, яку, за чутками, можна отримати, не виходячи з дому), а також інших АЦСК. Заходимо на сайт https://court.gov.ua, знаходимо внизу праворуч позначку "Офіційна електронна адреса", реєструємося і заходимо по інструкції. Відеоінструкція по користуванню самою системою розміщена вгорі цієї сторінки.

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У цій системі тепер є шаблон адміністративного позовної заяви щодо оскарження постанови патрульної поліції про порушення ПДР, зафіксованого не в автоматичному режимі. Шаблон запропонований Вадимом Володарським, користування ним безкоштовно. При створенні шаблону Вадим Володарський використовував всі юридичні напрацювання, з посиланнями на конституційно-правові аспекти та необхідне законодавство.

Як його знайти?

Знаходьте пункт створення заяви. У меню проходите "адміністративне судочинство", потім пункт: "Справи з приводу забезпечення громадського порядку та безпеки...". У цьому розділі останній пункт стосується дорожнього руху. Відкрити. Там шаблон позовної заяви щодо оскарження постанови про адміністративне правопорушення у сфері дорожнього руху, зафіксованого не в автоматичному режимі. До речі, судовий збір у таких справах не сплачується.

Вам потрібно підставити свої дані і дані відповідача (поліцейського, який виніс постанову) у відповідній формі. А потім відкриється вікно для тексту позовної заяви. І ось тут зверху буде посилання на зразок, який підготовлений адвокатом Володарським.

Знову ж таки, Вам потрібно самостійно прописати реквізити постанови, яка оскаржуєте, обставини і докази. Це Ваше і тільки Ваше, справа... А ось протиправність винесення постанови на місці, без підготовки та здійснення права на захист, і інші правові та процедурні аспекти, – це все в прикладі адміністративного позовної заяви виписано. Можна користуватися.

Якщо не хочете бути в суд взагалі, а хочете, щоб справа розглядалася у Вашу відсутність, потрібно вписати в позовну заяву: "Прошу розглянути справу в порядку спрощеного позовної провадження без повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами". Якщо ви не настільки ліниві і хочете особисто дати пояснення в суді – цього робити не потрібно.

Далі прикріплюєте докази (копію самої постанови, якщо потрібно, і інші наявні). Підписуєте ЕЦП і відправляєте.

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Йти чи ні, але доводити потрібно!

Потрібно пам'ятати, що, по-перше, подача заяви в цифровій формі надалі означатиме, що і всі інші документи Вами повинні подаватися таким же чином.

По-друге, користування цією системою і шаблонами, які в ній містяться саме по собі не гарантує результату розгляду на Вашу користь. Свою правоту потрібно доводити. Але утомливих походів суд, черг, прийомних годин і т. д. таким чином можна уникнути!

Нагадаємо, які штрафи передбачені за порушення ПДР.