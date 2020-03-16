Дело происходило в Польше. Автомобиль был найден уже через полтора часа после похищения.

Ворам понадобилось всего пять минут, чтобы завладеть BMW M2. Уличная камера видеонаблюдения сняла все подробности этого дела.

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Для угона автомобиля использовалось оборудование для усиления и ретрансляции сигнала с брелка-ключа владельца. Подобные устройства преступники взяли на вооружение еще в начале прошлого десятилетия и с тех пор оттачивают свое мастерство в этом деле. Примечательно, что гаджеты, с помощью которых происходят кражи, не только эволюционируют, но и становятся более дешевыми, превращая любой автомобиль с системой бесключевого доступа в легкую добычу.

Владельцу BMW M2 из Польши повезло – в его автомобиле был GPS-трекер, благодаря чему автомобиль был найден уже через полтора часа после похищения. Когда правоохранители наткнулись на машину, она уже имела номерные знаки немецкой регистрации и стояла на обочине международной автомагистрали с работающим мотором. Последний факт наводит на мысль, что злоумышленники предполагали возможность отслеживание автомобиля по GPS и хотели подождать некоторое время, чтобы убедиться в отсутствии преследования.

Хотя некоторые автопроизводители уже начали внедрять технологические решения для предотвращения такого вида краж автомобилей, самым простым способом уберечься от этого является осмотрительность самих владельцев. Например, оставляя автомобиль возле дома, класть электронный ключ как можно дальше от машины или использовать специальные защитные чехлы на брелоки, которые блокируют сигнал.

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