Є на що подивитись!

Екстра-довгий розкішний седан цілком може виглядати саме так. Принаймі, автори рендеру переконливо аргументують дизайн кожного елемента автомобіля, що вже не раз був помічений в тестовому камуфляжі.

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Mercedes S-класу наступного покоління пройшов майже всі польові тести, як у формах Benz, так і в Maybach. Однак усі випробувальні автомобілі були помічені в щільній захисній плівці, котра приховувала важливі деталі дизайну. Вправні “фотошопери” зняли з великого седана Daimler усе маскування.

Версія Maybach S-клас, представлена на рендері у цьому відео, використовує адаптовані решітку та бампер, він позашляховика Maybach GLS. Візуалізація не намагається передбачити задню частину автомобіля, але не виключено, що кузов W223 прикрасять задніми ліхтарями на всю ширину корми.

Фото: шпигунські знімки інтер’єру Mercedes-Maybach S-класу / Motor1

Інтер’єр нового “Майбаха” обіцяє справжню революцію, особливо в плані цифрових систем. Шпигунські знімки свідчать, що в лімузина з’явиться пара велетенських моніторів для водія. Не виключено, що дверні карти автомобіля також будуть екранами. А в тому, що пасажирам заднього ряду автомобіля виділять ще пару сенсорних дисплеїв, можна й не сумніватись.



Прем’єра Mercedes-Benz S запланована на цей рік, а версію Maybach німецький виробник розраховував вивести пізніше – наприкінці цього або початку наступного року. Подейкують, що під шильдиком Maybach можуть вийти також купе і кабріолет S-класу.

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