Інформація офіційна, однак причини відтермінування не називаються.
Нове покоління Toyota Land Cruiser японський автовиробник планував представити цим літом, однак вирішив змістити реліз на 2021 рік.
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Нинішнє покоління Land Cruiser випускається вже 13 років. Клієнти, як і дилери марки, вже зачекались на наступника, однак за інформацією BestCarWeb, чекати доведеться ще досить довго. Чим зумовлена зміна термінів точно невідомо. Серед можливих причин називають коронавірус, котрий вже встиг зіпсувати безліч планів, а також викликану ним же глобальну економічну кризу.
Фото: неофіційні зображення нового покоління Toyota Land Cruiser / CarSalesBase
Інформація про Toyota Land Cruiser з індексом 300 з’явилась ще минулого літа. За інформацією японських ЗМІ, новий LC позбудеться моторів V8, помінявши їх на більш екологічні шестициліндрові агрегати. Також очікується, що в одній з модифікацій моделі буде доступна гібридна силова установка на базі 3,5-літрового бензинового двигуна. Офіційно в компанії про нову лінійку агрегатів інформацію не підтверджують.
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