Інформація офіційна, однак причини відтермінування не називаються.

Нове покоління Toyota Land Cruiser японський автовиробник планував представити цим літом, однак вирішив змістити реліз на 2021 рік.

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Нинішнє покоління Land Cruiser випускається вже 13 років. Клієнти, як і дилери марки, вже зачекались на наступника, однак за інформацією BestCarWeb, чекати доведеться ще досить довго. Чим зумовлена ​​зміна термінів точно невідомо. Серед можливих причин називають коронавірус, котрий вже встиг зіпсувати безліч планів, а також викликану ним же глобальну економічну кризу.

Фото: неофіційні зображення нового покоління Toyota Land Cruiser / CarSalesBase

Інформація про Toyota Land Cruiser з індексом 300 з’явилась ще минулого літа. За інформацією японських ЗМІ, новий LC позбудеться моторів V8, помінявши їх на більш екологічні шестициліндрові агрегати. Також очікується, що в одній з модифікацій моделі буде доступна гібридна силова установка на базі 3,5-літрового бензинового двигуна. Офіційно в компанії про нову лінійку агрегатів інформацію не підтверджують.

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