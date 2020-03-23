На просторах Інтернет гуляють тисячі мемів про епідемію, що охопила світ і забрала тисячі життів, хоча, здавалось би, це не найкраща тема для жартів. Та водій зі штату Огайо пішов у цій справі ще далі. Можливо, хтось навіть вирішить, що у своєму бажанні виділятись він зайшов надто далеко.

Дотепник на ім’я Брендон К (Brandon C) отримав індивідуальний номерний знак з написом COVID-19 для свого Ford Mustang GT 1986 року випуску.

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Брендон розповів порталу Carscoops, що підшуковував для свого спорткара влучну назву та думав над персональним номерним знаком з того часу, як придбав автомобіль два роки тому. Ідея назвати свій автомобіль “Вірус” і зареєструвати відповідний номер прийшла до нього за розмовою з приятелем у барі, після чергової пляшки пива.

Судячи з однієї з фотографій, Брендон полюбляє популярний лагер Corona. Через пандемію це пиво також стало об’єктом для мемів, один з них: “Виробник пива Corona пропонує ВООЗ п’ять мільйонів доларів за перейменування нового вірусу на Bud Light”.

Щойно Брайану спала на думку ця ідея, він дістав смартфон та перевірив доступність сполучення COV1D19 на сайті Бюро автомобільних транспортних засобів Огайо. Комбінація виявилась доступною і наступного ж дня власник спорткара подався до реєстраційних органів за відповідним номерним знаком. Зверніть увагу, що замість літери “і” використовується цифра “1”, хоча на “читабельність” це зовсім не впливає.

Фото: персональний номерний знак з текстом COV1D19 / Carscoops

Незважаючи на те, що департамент вкрай обережно ставиться до реєстрації нестандартних номерів і Брайана попередили, що такий напис може не пропустити відомча “цензура”, номерний знак був зареєстрований і тепер прикрашає (чи спотворює) старий Mustang.

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