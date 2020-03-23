На просторах Интернета гуляют тысячи мемов об эпидемии, охватившей мир и унесшей тысячи жизней, хотя, казалось бы, это не лучшая тема для шуток. Но водитель из штата Огайо пошел еще дальше. Возможно, кто-то даже решит, что в своем желании выделиться он зашел слишком далеко.

Шутник по имени Брэндон К (Brandon C) получил индивидуальный номерной знак с надписью COVID-19 для своего Ford Mustang GT 1986 года выпуска.

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Брэндон рассказал порталу Carscoops, что подыскивал для своего спорткара меткое название и думал над персональным номерным знаком с того времени, как приобрел автомобиль два года назад. Идея назвать свой автомобиль “Вирус” и зарегистрировать соответствующий номер пришла к нему за разговором с приятелем в баре после очередной бутылки пива.

Судя по одной из фотографий, Брендон любит популярный лагер Corona. Из-за пандемии это пиво также стало объектом для мемов, один из них: “Производитель пива Corona предлагает ВОЗ пять миллионов долларов за переименование нового вируса в Bud Light”.

Как только Брайану пришла в голову эта идея, он достал смартфон и проверил доступность комбинации COV1D19 на сайте Бюро автомобильных транспортных средств Огайо. Комбинация оказалась доступной и на следующий же день владелец спорткара отправился в регистрационные органы с соответствующим номерным знаком. Обратите внимание, что вместо буквы “и” используется цифра “1”, хотя на “читабельность” это совсем не влияет.

Фото: персональный номерной знак с текстом COV1D19 / Carscoops

Несмотря на то, что департамент крайне осторожно относится к регистрации нестандартных номеров и Брайана предупредили, что такую надпись может не пропустить ведомственная “цензура”, номерной знак был зарегистрирован и теперь украшает (или уродует) старый Mustang.

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